Австралийские ученые вырастили новый коронавирус

Это обеспечит информацией для борьбы с нынешней вспышкой.

Ученые из австралийского научного института успешно вырастили новый коронавирус, это обеспечит международные лаборатории важной информацией для борьбы с нынешней вспышкой, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в институте Доэрти в Мельбурне, вирус был выращен из образца, взятого у одного из заболевших. Это первый случай выращивания этого типа коронавируса за пределами Китая.

Китайские власти опубликовали геномную последовательность нового коронавируса, что важно для диагностики, однако наличие настоящего вируса означает, что теперь у нас есть возможность фактически выявлять и проверять все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и особенности - это будет прорывом для диагностики, - заявил глава лаборатории по обнаружению вирусов доктор Джулиан Дрюс.

По его словам, вирус будет использоваться для выявления заболевания в Австралии, его также передадут в лаборатории, которые сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 132 человека, заражены почти 6 тысяч.

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