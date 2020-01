Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки возросло на четверть, скончались еще 25 человек, передает Lenta.ru.

Об этом сообщает местный телеканал CGTN на своей странице в Twitter.

Всего от китайского вируса погиб 131 человек. По состоянию на 29 января количество зараженных достигло 3 554 человек, включая 840 новых случаев коронавируса в провинции Хубэй.

