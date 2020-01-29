Заочное высшее образование в Казахстане с дипломом Государственного образца России

Престижное и при этом доступное по цене заочное образование в Алматы.

Дипломированные специалисты нужны всегда. Именно поэтому с каждым годом у большинства абитуриентов Казахстана растет потребность поступления в достойный вуз. Учитывая современные тенденции в образовании и экономическую ситуацию, многие люди стремятся получить заочное высшее образование, чтобы иметь возможность не только учиться, но и зарабатывать на своё обучение, одновременно строя карьеру.

Среди большого количества различных университетов Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов является гарантией качественного образования и глубоких знаний и проводит набор на заочную форму обучение на нынешний учебный год. Абитуриенты, подавая заявление в наш вуз, впоследствии получают достойное заочное высшее образование. Из 5 лет обучения студенты 4 года обучаются в Алматы и заканчивают свой студенческий путь в Санкт-Петербурге. В АФ СПбГУП трудятся высококвалифицированные специалисты, большинство из которых действующие специалисты в различных областях бизнеса, культуры, юриспруденции и искусства, обладающие большим педагогическим и практическим опытом работы.

В Алматинском филиале СПбГУП вы сможете получить не только экономическое образование заочно, но и освоить популярные профессии в таких сферах, как организация культурно-массовых мероприятий, event-бизнес, прикладная информатика, программирование и психология.

К тому же, АФ СПбГУП предлагает желающим получить престижное и при этом доступное по цене заочное образование в Алматы, которое даст выпускникам возможность стать обладателями дипломов государственного образца Российской Федерации, а также откроет прекрасные перспективы получить интересную и высокооплачиваемую работу в будущей жизни.

В АФ СПбГУП представлена классическая заочная форма обучения, сочетающая в себе получение высшего образования с профессиональной трудовой деятельностью. Студенты выходят на сессию один раз в год на 40 дней и на 5-ом курсе завершают свое обучение в Головном вузе. Стоит отметить тот факт, что при поступлении не учитываются результаты ЕНТ, все студенты сдают вступительные испытания, а при наличии первого образования набор ведется по результатам собеседования.

Набор на заочную форму на 2019-2020 учебный год ведется до конца февраля 2020 года. Всю подробную информацию Вы можете узнать на сайте www.gup.кz или по телефонам Приемной комиссии: +7 727 345 35 03; +7 727 279 -761.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!