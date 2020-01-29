Адылжан Умаров покидает турецкий "Голос"

Наш певец полетел в Стамбул в начале января.

Участник казахстанской группы RinGo Адылжан Умаров дошел до 3 тура турецкой версии проекта "Голос" "O ses Türkiye", передает zakon.kz.

На слепых прослушиваниях, которые прошли 22 октября 2019 года, Адылжан исполнил песню "Lay me down" Сэма Смита. Двое судей – известный певец Мурат Боз и популярный шоумен Беяз (ведущий "Beyaz Show" Беязит Озтюрк), нажали кнопку "Да" и повернулись лицом к Адылжану. Казахстанец сделал выбор в пользу Мурата. С наступлением 2020 года проект продолжился.

На 2 тур наш певец полетел в Стамбул в начале января.

- Немного отличаются правила. Мы выступаем по 5 человек, из 5 проходят 2, - говорил Адылжан перед съемками 2 тура.

В итоге он успешно выступил и прошел в 3 тур. Но дальше его не пропустили.

- Я хочу вам сообщить не очень хорошую новость. Я, к сожалению, не прошел в следующий тур, и для меня "O ses Türkiye" закончилось, впереди много работы, идей. Это был хороший опыт, хорошая школа. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто за меня болел, кто думал, переживал, всем вам огромное спасибо, - сказал Адылжан Умаров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всех люблю!???? Публикация от Адылжан Умаров (@adylzhanumarov) 28 Янв 2020 в 8:56 PST

На шоу Адылжан продемонстрировал неплохое владение турецким языком. О том, как проходили слепые прослушивания, читайте здесь.

Подготовил Альберт Ахметов

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