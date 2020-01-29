Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

40 млрд тенге выделено на работу спутника KazSat

Все документарные работы завершены.

Фото : kazteleradio.kz29 января 2020, 10:58

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев в кулуарах Мажилиса Парламента РК рассказал о том, как продвигается создание спутника KazSat, передает zakon.kz.

По его словам, Казахстан приступит к созданию спутника KazSat в 2020 году.

Он отметил, что о дальнейшей работе станет ясно после конкурсных процедур.

Мы на сегодня занимаемся ТЭО, соответствующим обликом спутника, после этого соответствующие конкурсные процедуры будут проходить. Конкурсные процедуры покажут, с кем мы дальше будем работать, - сказал министр.

На технико-экономическое обоснование создания спутника выделено порядка 40 млрд тенге.

На сегодняшний речь идет по ТЭО о порядка 40 млрд тенге. Это те затраты, которые непосредственно на спутник направляются и еще есть другие затраты, которые связаны с наземными системами, которые необходимы для хорошей, нормальной устойчивой работы спутника. Мы на сегодняшний день завершили все документарные работы. Конкурс будем объявлять. Как раз после этого как определимся с подрядчиками, будем работать, - заключил он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты