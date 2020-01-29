40 млрд тенге выделено на работу спутника KazSat

Все документарные работы завершены.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев в кулуарах Мажилиса Парламента РК рассказал о том, как продвигается создание спутника KazSat, передает zakon.kz.

По его словам, Казахстан приступит к созданию спутника KazSat в 2020 году.

Он отметил, что о дальнейшей работе станет ясно после конкурсных процедур.

Мы на сегодня занимаемся ТЭО, соответствующим обликом спутника, после этого соответствующие конкурсные процедуры будут проходить. Конкурсные процедуры покажут, с кем мы дальше будем работать, - сказал министр.

На технико-экономическое обоснование создания спутника выделено порядка 40 млрд тенге.

На сегодняшний речь идет по ТЭО о порядка 40 млрд тенге. Это те затраты, которые непосредственно на спутник направляются и еще есть другие затраты, которые связаны с наземными системами, которые необходимы для хорошей, нормальной устойчивой работы спутника. Мы на сегодняшний день завершили все документарные работы. Конкурс будем объявлять. Как раз после этого как определимся с подрядчиками, будем работать, - заключил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!