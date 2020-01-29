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Судмедэкспертизу проведут по факту смерти второго пилота Bek Air

По предварительным данным, в данном случае причиной смерти не является ни травмы, полученные при катастрофе, ни другие криминальные факторы.

Фото : реквием42.рф29 января 2020, 11:28

В кулуарах Мажилиса Парламента первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев сообщил, что по факту смерти второго пилота Марата Муратбаева Bek Air будут проведена судмедэкспертиза, но причина смерти, "скорее, в его здоровье", передает корреспондент zakon.kz.

По любому факту гибели человека назначаются необходимые судебно-медицинские исследования, - сказал Кожаев.

При этом он отметил, что точную причину смерти установят по итогам судмедэкспертизы.

По предварительным данным, в данном случае причиной смерти не являются ни травмы, полученные при катастрофе, ни другие криминальные факторы. Вопрос, скорее всего, стоит в его здоровье, но точно все это покажет судмедэкспертиза, которая занимает 30 дней, - заключил замглавы МВД.

О смерти второго пилота Миржана Мулдакулова стало известно 28 января. Сообщалось, что его выписали из больницы 21 января. Дома ему стало плохо, скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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