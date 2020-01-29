В Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке

Представители перевозчика принесли свои извинения.

В Украине компания-перевозчик уволит водителя, отказавшегося в ходе рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Громадське".

Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, — говорится в сообщении.

Представители перевозчика принесли свои извинения и заверили, что это первый подобный случай в их работе. В компании также пообещали компенсировать девушкам стоимость билетов.

Ранее украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась на водителя автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке во время рейса из Луцка в Киев.

Девушка добавила, что водитель предложил ей поинтересоваться у других пассажиров, выключать ли сериал. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну.

В итоге Черногуз и ее спутница вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в прошлом году подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

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