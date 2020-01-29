С подозрением на коронавирус сняли с поезда двух граждан Китая в Шу
Врачи не обнаружили у двух граждан Китая признаков нового вируса.
Фото : Социальные сети29 января 2020, 12:56
В Жамбылской области сняли с поезда двух граждан КНР с подозрением на коронавирус. Врачи сообщили, что вирус не подтвердился, передает zakon.kz.
В сети распространяется фото, где врачи в спецодежде бегут к поезду. Сообщалось, что на станции Шу остановили поезд из-за подозрения на инфицирование двух пассажиров коронавирусом.
29 января в поезде, который следовал по маршруту Сары-Агаш-Нур-Султан у граждан Китая не обнаружено никаких признаков вируса, сказал главный врач центральной районной больницы Мукатаев.
По подозрению в чихании граждане Китая доставлены в отделение районной инфекционной больницы. В результате проверки граждан выявлено отсутствие признаков вируса. Ситуация находится под контролем. В районе функционирует специально оборудованная скорая помощь для профилактики опасной инфекции. Просим вас не паниковать, - говорится в сообщении акимата Шуского района.
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