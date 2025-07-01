Американцы арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже

Минюст Соединенных Штатов заявил о том, что американские силовики арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже против Военно-морских сил (ВМС), сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Fox News, правоохранители уверены, что подозреваемые собирали разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербовали других военных для выполнения задач Министерства госбезопасности КНР.

Отмечается, что одного из подозреваемых задержали в Орегоне, другого – в Хьюстоне. Согласно данным телеканала, задержание проводили сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Службы криминальных расследований ВМС Соединенных Штатов.

"Обвиняемые действовали от имени иностранной разведывательной службы, что является частью более масштабных усилий Коммунистической партии Китая по проникновению в наши институты и подрыву их деятельности", – рассказал директор ФБР Кэш Патель.

Также сообщается, что несколько лет назад обвиняемые посещали объекты ВМС и сфотографировали доски объявлений с личными данными новобранцев. После американской стороне стало известно, что эту информацию получило Министерство госбезопасности КНР.

Задержанным грозит срок до 10 лет, а также штраф до 250 тыс. долларов (более 129 млн тенге).

Ранее сообщалось, что США подписали с Китаем соглашение по торговле.