Впечатление, что крайними сделают погибших пилотов - депутаты о крушении самолета Bek Air

Предложено провести парламентские слушания о состоянии безопасности полетов в стране.

Депутаты Мажилиса от партии "Ак жол" в своем запросе премьер-министру РК Аскару Мамину и генпрокурору РК Гизату Нурдаулетову попросили ускорить возврат денег за билеты пассажирам потерпевшего крушение лайнера авиакомпании Bek Air и сообщить, как накажут виновных в трагедии, передает zakon.kz.

Акжоловцы отметили, что руководство Bek Air в первые же дни после трагедии, не дожидаясь официального заключения, стало публично выдвигать собственные версии событий. Депутаты считают, что на фоне сдержанных комментариев авиационных властей такие заявления стороны, прямо заинтересованной в результатах расследования, выглядели как минимум некорректно, и могут расцениваться как попытка повлиять на общественное мнение и ход расследования трагедии.

В то же время они обратили внимание, что действия, которые как раз и должна была незамедлительно совершить компания Bek Air в первые же дни, не сделаны до сих пор.

13 человек лишились жизни, многие изувечены, их семьи лишились кормильцев и надежд – Құдай сақтасын, но в этой ситуации любая ответственная компания была обязана изыскать возможность не только для законной компенсации, но и выплатить дополнительную поддержку по собственной инициативе людям, на которых она же и зарабатывает. Но ни законной компенсации, ни иных мер поддержки пострадавших не сделано. Люди не видели представителей Bek Air ни в больницах у пострадавших, ни на похоронах погибших, компания обошлась выражением сочувствия через прессу, как посторонняя сторона, а не как непосредственный участник трагедии.Складывается такое впечатление, что крайними опять сделают погибших пилотов, сэкономивших на антиоблединительном обслуживании. Как будто это был их выбор – экономить на собственной жизни, - констатировано в депутатском запросе.

Также известно, что перевозчик до сих пор не возвращает пассажирам стоимость билетов на отменённые после трагедии рейсы. Между тем, многие пассажиры были вынуждены заново приобретать билеты на другие рейсы, значительно подорожавшие в предновогодние дни.





Никто не требует мести или наказания невиновных. Но должна быть справедливость, хотя бы по отношению к тем гражданам нашей страны, которые погибли в этой катастрофе. В связи с вышеизложенным фракция Демократической партии Казахстана "Ак жол" просит прокуратуру возбудить иск в интересах пассажиров разбившегося рейса о взыскании с компании Bek Air компенсации за моральный ущерб и пережитые страдания; поручить уполномоченным органам обеспечить возврат компанией денег за билеты пассажиров отменённых рейсов; известить общество о мерах, предпринимаемых в отношении лиц, подозреваемых в причастности к случившейся трагедии, - гласит депзапрос.

Кроме того, в связи с высокой актуальностью и системным значением проблемы, депутаты фракции "Ак жол" предложили руководству обеих палат Парламента рассмотреть вопрос о проведении парламентских слушаний о состоянии безопасности полётов в Республике, по официальным итогам расследования данной катастрофы.

Утром 27 декабря 2019 года в Алматы недалеко от аэропорта потерпел крушение пассажирский самолет компании Bek Air.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!