В Bek Air все еще не вернули деньги за билеты

Также сообщается об отмене рейсов, запланированных до 9 февраля.

В Bek Air сделали заявление о возврате денег пассажирам за билеты на отмененные рейсы, передает zakon.kz со ссылкой на Instagram авиакомпании.

В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены, - говорится в сообщении.

Для того, чтобы полностью вернуть деньги, нужно обратиться туда, где приобретался билет. Если билеты были куплены на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero.

Кроме того, сообщается, об отмене всех рейсов Bek Air, запланированных до 9 февраля.

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