Казахстан приостановит авиасообщение с Китаем

Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны.

Межведомственной комиссией при Правительстве РК принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

C 29 января 2020 г. приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР.

C 1 февраля 2020 г. приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР.

C 3 февраля 2020 г. приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР.

Приостановлена выдача виз гражданам КНР.

Отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из Дунгуан КНР в Нур-Султане в период с 4 по 8 февраля 2020 г., а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 г.

Межведомственной комиссией ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. По состоянию на 29 января т.г., в Республике Казахстан случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.

Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны.

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