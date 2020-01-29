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Казахстан приостановит авиасообщение с Китаем

Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны.

Фото : ПМ29 января 2020, 16:07

Межведомственной комиссией при Правительстве РК принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

C 29 января 2020 г. приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР.

C 1 февраля 2020 г. приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР.

C 3 февраля 2020 г. приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР.

Приостановлена выдача виз гражданам КНР.

Отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из Дунгуан КНР в Нур-Султане в период с 4 по 8 февраля 2020 г., а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 г.

Межведомственной комиссией ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. По состоянию на 29 января т.г., в Республике Казахстан случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.

Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны.


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