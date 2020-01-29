Верховный правитель. Должность президента России предложили переименовать

15 января Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ.

Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию России предложила ввести в основной закон страны более 100 новых пунктов, передает Российская газета.

Среди поступающих предложений есть и весьма любопытные. Например, предлагают переименовать должность главы государства на "Верховный правитель". Или вот другая идея - увеличить число субъектов права законодательной инициативы. Напомню, что их сейчас уже более семисот, - отметил официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции Павел Крашенинников.

По его словам, технология работы рабочей группы совершенствуется. Дальше все это будет обобщаться, и докладываться президенту, и он может некоторые из этих поправок внести в Госдуму.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

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