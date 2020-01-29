С котом за пазухой. Появилось видео спасения погребенных под снегом людей

Их искали сутки.

Срочную спасательную операцию провели в Костанайской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По данным ведомства, со службы 112 поступил вызов, о том, что в 35 км от поселка Аксай требуется эвакуация двух человек, находящихся на территории бывшего полевого стана. Люди были направлены вместе с новым оборудованием для обработки земли.

В связи с резким ухудшением погодных условий и невозможностью самостоятельно покинуть территорию, потребовалась их срочная эвакуация. Где находятся люди и в каком они состоянии не было известно из- за отсутствия связи.

Поисково-спасательные работы проводили на технике высокой проходимости Нива Марш – Бронто, в условиях нулевой видимости. Спасательную операцию проводили спасатели подразделения города Аркалыка оперативно-спасательного отряда города Костаная Байдильдин Ж., Жармаганбетов Е., главный спасатель Жанаев А. По истечении суток мужчин нашли в полностью заметенной землянке, оборудованной в земле (корейская землянка).

На момент обнаружения состояние мужчин было удовлетворительное. Пострадавших доставили в поселок Аксай.

Примечательно, что вместе с мужчинами был спасен и кот, которого один из них вытащил из землянки.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!