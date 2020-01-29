101 штормовое предупреждение было объявлено в Казахстане за 9 дней

Всего из снежных заносов спасено 3377 человек, из них 335 детей, эвакуировано – 3677 человек, в том числе 265 детей, вызволено техники 2933 единицы.

101 штормовое предупреждение было объявлено в Казахстане с 20 по 29 января. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге по оперативной обстановке в стране в условиях зимнего периода, передает корреспондент zakon.kz.

С начала ЧС, связанной с ухудшением погодных условий, автодороги закрывались 418 раз, ограничение движения вводилось на 44 участках автодорог. На всех участках были выставлены блок-посты. В снежных переметах находилось 2933 единиц техники, - сообщил он.

По данным МВД, за эти дни в пунктах обогрева было размещено 1483 человека, в том числе 128 детей (Нур-Султан – 58, Акмолинская область – 928, Актюбинская область – 53, Карагандинская – 249, Павлодарская – 195). Но проведение спасательных аварийно-спасательных работ и работ по очистке дорог продолжается в круглосуточном режиме.

С 20 по 29 января 2020 года объявлено 101 штормовое предупреждение по Казахстану (Нур-Султан – 5, Шымкент – 7, Акмолинская – 13, Актюбинская – 5, Атырауская – 5, ВКО – 7, Жамбылская – 2, ЗКО – 5, Карагандинская – 5, Кызылординская – 13, Костанайская – 8, Мангыстауская – 7, Павлодарская – 3, СКО – 7, Туркестанская – 8), - привел данные Ильин.

На "Горячую линию" поступило 454 звонка. Всего из снежных заносов спасено 3377 человек, из них 335 детей, эвакуировано – 3677 человек, в том числе 265 детей, вызволено техники 2933 единицы.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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