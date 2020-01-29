Погибший пилот Bek Air был выписан домой в стабильном состоянии

Причины смерти выяснит судмедэкспертиза.

Погибший пилот Bek Air Миржан Мулдакулов был выписан из больницы в стабильном состоянии, передает корреспондент zakon.kz.

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев рассказал, что погибший пилот Bek Air был выписан домой с согласия родственников.

На фоне проведенного комплексного лечения состояние пациента значительно улучшилось. Послеоперационные раны зажили, швы были сняты, контрольный анализ лабораторных исследований при выписке в пределах допустимой нормы. Был переведен в поликлинику. Домой был выписан в стабильном состоянии, - сказал руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев.

Погибшему поставили предварительный диагноз "тромбоэмболия легочных артерий".

При таком диагнозе в 90 процентах случаев наступает смерть. Но причину смерти выяснит судмедэкспертиза. (...) При выписке у него не было тромбоэмболии. Тромбоэмболия могла быть под ступней. К примеру, у человека из-за болезней тромб мог быть и не виден, тромб мог оторваться или в сердце или в легких, а иногда в сосудах мозга,- добавил Абильдаев.

О смерти второго пилота Миржана Мулдакулова стало известно накануне, 28 января. Сообщалось, что его выписали из больницы 21 января. Дома ему стало плохо, скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны. Погибшему было 54 года.

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