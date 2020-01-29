Алматинцы отказываются от плановых прививок и вакцинаций

Основной причиной отказов являются личные убеждения родителей.

В Алматы прошла встреча представителей Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города, КазМУНО, КазНМУ им. Асфендиярова и других медучреждений с журналистами, на которой была разъяснена эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями, проанализирован отказ от плановых вакцин и прививок, сообщает zakon.kz.

Как сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова, в 2019 году в Алматы была стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями, за исключением кори. Многие заболевания, такие, как дифтерия, полиомиелит, вирусный гепатит В среди привитых не регистрируются на протяжении многих лет. Отмечена единичная заболеваемость коклюшем и эпидемическим паротитом.

По мнению спикера, устойчивую эпидемиологическую ситуацию удалось достичь благодаря проведению плановых профилактических прививок.

Так, в учреждениях родовспоможения охват вакцинацией новорожденных против вирусного гепатита В и туберкулеза составил 93,2% и 83,2% соответственно. Причиной неполного охвата явились медицинские отводы в перинатальных центра преимущественно из-за недоношенных новорожденных.

- Недоохват вакцинацией новорожденных БЦЖ обусловлен приостановлением использования всех серий вакцины БЦЖ по распоряжению Минздрава, - отметила Молдагасимова. - В Алматы в прошлом году использовалась вакцина БЦЖ производства Японии.

Проблемным вопросом для города продолжает оставаться большое количество отказов от прививок в родильных домах и поликлиниках. В 2019 году по сравнению с 2018 годом прослеживается незначительное их снижение. С 2016 по 2019 год зарегистрированы 3189 отказов от профилактических прививок, куда вошли не только жители Алматы, но и приезжие из других регионов, которые в роддомах указывали адреса своих родственников или знакомых, прикрепляясь к территориальным женским консультациям. Но при обходе по указанным адресам этих лиц не нашли.

Всего за эти три года в Алматы были зарегистрированы 1379 отказников от плановой вакцинации, из них допривиты 1105 детей, что составило 80,1%. Выявлены 568 отказников от прививок, из них допривиты 450 детей (79,2%).

Также в роддомах отказываются от вакцинации против вирусного гепатита В (3,2%), от туберкулеза (вакциной БЦЖ) – 2,6%, что больше, чем в 2918 году. Также алматинцы отказываются от прививок в городских поликлиниках, в том числе от вакцинации ОПВ, против пневмококковой инфекции, кори, краснухи, эпидпаротита и так далее.

Основной причиной отказов явились личные убеждения родителей (79,4%), на долю негативной информации в соцсетях в отношении вакцинации приходится 13,5%, отказы по религиозным убеждениям составляют 4,7%, недоверие к вакцине – 2,4%. «Это говорит о том, что родители недостаточно информированы о значимости вакцинации и последствиях отказов от прививок», - считает Молдагасимова.

Как отметили участники встречи, увеличение количества неиммунного населения за счет отказов от вакцинации может привести к возникновению и вспышечной заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями и осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе.

Примером может служить увеличение заболеваемости корью за счет непривитых лиц. Высокий процент неиммунных против кори отмечается среди подростков (30,8%), кормящих мам (24,4%) и беременных в возрасте 20-29 лет (20,2%).

Торгын Нурсеитова

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