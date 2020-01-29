Лукашенко поручил правительству договориться с Казахстаном по поставкам нефти

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что Минск продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласий по цене поставок и транспортировки. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Первая партия норвежской нефти, около 3,5 тыс. тонн, поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан". Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель.

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