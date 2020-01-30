Число жертв коронавируса выросло до 170
Общее число заразившихся вирусом составляет более 7000 человек
Фото : Pixabay30 января 2020, 06:00
Не менее 162 человек умерли в провинции Хубэй из-за пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, по состоянию на вечер среды, передает ТАСС.
Отмечается, что в провинции за сутки число жертв увеличилось на 37 человек, а общее число инфицированных - более чем на тысячу, составив около 4,5 тысячи человек.
К среде общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Китая составляло более 6000 человек, количество летальных исходов превышало 130.
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