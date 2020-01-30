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Назван срок сдачи развязки на Кульджинском тракте 

Транспортная развязка должна разгрузить северо-восточную часть Алматы

Фото : almaty.tv30 января 2020, 06:07

Транспортную развязку на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом в Алматы должны сдать в декабре следующего года. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев на аппаратном совещании в Nur Otan, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Ранее планировалось, что строительство развязки завершится в феврале 2022 года. Но глава мегаполиса считает необходимым сдать объект в эксплуатацию раньше.

По мнению специалистов, транспортная развязка должна разгрузить северо-восточную часть мегаполиса.

На заседании также говорили о реализации концепции Президента "Слышащее государство", о работе фонда "Бақытты отбасы", затронули также и деятельность общественных приемных.

Мы в прошлом году сумели получить из бюджета деньги. Нас наши депутаты поддержали. То есть, где-то мы порядка 80 миллиардов на сегодня уже денег имеем. Ну, мы рассчитываем, что в течение года при уточнении республиканского бюджета еще какие-то деньги возьмем. Срок поставлен - декабрь крайний срок. В декабре 2021 года мы развязку должны сдать, - сказал Бакытжан Сагинтаев.


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