Авто "обняло" дерево в Алматы

Водитель получил переломы ног.

Крупное ДТП произошло на пересечении улиц Жетысуйская и Жургенова в Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, автомашина Toyota Camry 40 двигалась по улице Жургенова в восточном направлении. Водитель не заметил или проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток с улицей Жетысуйская. В это время по этой улице двигалась BMW X5. Водитель пытался уйти от столкновения, но безуспешно.

В результате BMW ударил Toyota Camry, проехал через полосу встречного движения и на полном ходу влетел в дерево.

Машина восстановлению не подлежит.

По словам очевидцев, водитель Toyota находился в алкогольном опьянении.

В результате ДТП пострадал водитель BMW, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. У мужчины открытый перелом обеих ног, сотрясение и множественные травмы.

На месте работают сотрудники дорожной полиции для выяснения обстоятельств ДТП.

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