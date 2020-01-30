В Китае выделили 3,9 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

Новый коронавирус выявлен во всех регионах Китая.

Финансовые органы Китая выделили около 3,9 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В соответствии со стратегией ЦК КПК и Госсовета финансовые органы всех инстанций активно поддерживают работу по профилактике и контролю за вспышкой заболевания. По состоянию на 29 января 2020 года 17.00 (12.00 мск - ред.) все финансовые учреждения совокупно направили 27,3 миллиарда юаней (около 3,9 миллиарда долларов) вспомогательных средств на профилактику и контроль, - говорится в сообщении минфина.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

Новый коронавирус выявлен во всех регионах Китая. По последним данным, количество зараженных составляет 7 711 человек, 170 человек погибли.

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