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Убившего горного архара жамбылца задержали

Охота браконьера нанесла ущерб государству в размере около 12 млн тенге.

Фото : polisia.kz30 января 2020, 09:51

Сотрудники природоохранной полиции Управления местной полицейской службы ДП Жамбылской области совместно с сотрудниками Мойынкумского РОП задержали 51-летнего жителя села Акбакай Мойынкумского района, убившего архара, передает Polisia.kz.

Это животное занесено в Красную книгу.

Задержанный дал признательные показания. Согласно заключению судебно-биологической экспертизы, охота браконьера нанесла ущерб государству в размере около 12 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК (незаконная охота).


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