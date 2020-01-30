Убившего горного архара жамбылца задержали
Охота браконьера нанесла ущерб государству в размере около 12 млн тенге.
Фото : polisia.kz30 января 2020, 09:51
Сотрудники природоохранной полиции Управления местной полицейской службы ДП Жамбылской области совместно с сотрудниками Мойынкумского РОП задержали 51-летнего жителя села Акбакай Мойынкумского района, убившего архара, передает Polisia.kz.
Это животное занесено в Красную книгу.
Задержанный дал признательные показания. Согласно заключению судебно-биологической экспертизы, охота браконьера нанесла ущерб государству в размере около 12 млн тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК (незаконная охота).
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