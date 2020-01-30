США расширили санкции по Крыму

Отношения Москвы и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации в Украине и вокруг Крыма.

США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс", передает РИА Новости со ссылкой на документ Минфина США.

В частности, под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова, а также генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.

Представитель перевозчика сообщил, что санкции никак не скажутся на его работе, так как компания работает только на российском рынке. Компания "Гранд Сервис Экспресс" — оператор поездов дальнего следования в Крым. Маршрут проходит по мосту через Керченский пролив.

Санкции по Крыму

Накануне Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине. Поводом для ограничений стало проведение выборов в Крыму в 2019 году. Персональные санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе.

Гоцанюк назвал новые ограничения смешными и подчеркнул, что никогда не интересовался зарубежными поездками. По его словам, он хочет связать жизнь с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота в Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента, вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".

Отношения Москвы и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации в Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции, которые затем регулярно продлевали. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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