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Россияне называют детей в честь Димаша 

Димаш Кудайбергенов известный певец в Казахстане.

Фото : 24.kz30 января 2020, 10:16

В Омске стали чаще называть мальчиков Димашами в честь известного певца Димаша Кудайбергенова, сообщает superomsk.

Как рассказала начальник омского ЗАГСа, жители города проявляют фантазию, называя детей необычными именами.

Из двойных имен новорожденных можно выделить Патрик-Павел, Аарон-Николай, Абдул-Карим, Дыль-Мухаммед, Мухаммад-Али, Сиена-Виктория, Мария-Елена, Биби-Омина, Тея-Полина, Елизавета-Аделина, Сафия-Хелин, Еркежан-Кульпаш и Ева-Мария. Девочек и мальчиков называли иностранными именами: Султан, Алмаз, Рафаэль, Мишель, Марсель, Леон, Ванесса, Мадлен, Димаш. Среди редких имен, которыми родители в 2019 году нарекали детей, стали появляться библейские: Адам, Ной, Соломон, Соломея, Евника, из греческой мифологии — Одиссей, Афродита, Теона, Галия. В 2019 году наиболее редкими именами оказались Ярохор, Аветик, Олесь, Максимилиан, Дорофея, Ширина, Веста, Айгулёк. Самыми необычными именами новорожденных омичей были – Судоба, Онега, Иветта, Шаннин, Мане, Гектор и Риф, – назвала Наталья Биляченко.


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