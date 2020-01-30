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Токаев дал поручения новому послу Казахстана в России

Глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Россией.

Фото : akorda.kz30 января 2020, 11:05

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов, - говорится в сообщении.

В завершение Президент Казахстана дал Ермеку Кошербаеву ряд конкретных поручений.

29 января Токаев назначил Ермека Кошербаева новым послом Казахстана в России. Распоряжением главы государства он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.


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