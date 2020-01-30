Токаев дал поручения новому послу Казахстана в России
Глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Россией.
Фото : akorda.kz30 января 2020, 11:05
Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов, - говорится в сообщении.
В завершение Президент Казахстана дал Ермеку Кошербаеву ряд конкретных поручений.
29 января Токаев назначил Ермека Кошербаева новым послом Казахстана в России. Распоряжением главы государства он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005035-bbb241f4d78d66fefe379be07aa23310
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...