Назначен посол Казахстана в России

Им стал Ермек Кошербаев.

Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в России, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации, - сказано в тексте указа.

Распоряжением главы государства он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Кошербаев Ермек Беделбаевич родился в 1965 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова - историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР - Международные отношения и внешняя политика, дипломат.

Трудовой стаж:

· Старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (08.1988-09.1988);

· Помощник Министра иностранных дел Казахской ССР (09.1988-10.1989);

· Первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (11.1989-06.1990);

· Первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (06.1990-09.1991);

· Первый секретарь Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (05.1993-08.1993);

· Первый секретарь Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (08.1993-12.1993);

· Заведующий отделом Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (12.1993-06.1994);

· Консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан (06.1994-01.1996);

· Исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан (01.1996-04.1996);

· Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, г. Берн Швейцарская Конфедерация (04.1996-08.1997);

· Начальник отдела Азиатской Безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, г. Алматы (08.1997-10.1997);

· Помощник Премьер-Министра Республики Казахстан (10.1997-11.1999);

· Заместитель директора по коммерческим и общим вопросам общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева" (01.2000-05.2000);

· Первый заместитель директора общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева" (05.2000-10.2000);

· Руководитель пресс-службы закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (10.2000-01.2001);

· Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (01.2001-06.2001);

· Руководитель аппарата закрытого акционерного общества Национальная компания "Транспорт Нефти и Газа" (06.2001-03.2002);

· Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (03.2002-01.2003);

· Советник первого Вице-Президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (01.2003-03.2003);

· Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (03.2003-12.2003);

· Генеральный директор акционерного общества "Рауан Медиа Групп" (12.2003-05.2004);

· Первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан" (05.2004-08.2004);

· Руководитель аппарата президента акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (08.2004-04.2005);

· Первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц "Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен" (04.2005-05.2006);

· Руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан" (05.2006-02.2007);

· Директор товарищества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная группа "Беркут", г. Астана (02.2007-07.2007);

· Исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnerqy", г. Астана (11.2007-04.2008);

· Генеральный продюсер акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г. Астана (04.2008-05.2008);

· Генеральный директор акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г. Астана (05.2008-02.2009);

· Председатель правления акционерного общества Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс", г. Семей (02.2009-07.2010);

· Исполняющий обязанности заместителя акима Восточно-Казахстанской области (07.2010-09.2010);

· Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (09.2010-10.2012);

· Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (10.2012-12.2014);

· Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (12.2014-10.2016);

· Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (10.2016-05.2018);

· Ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (05.2018-01.2019);

· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (с 01.2019).

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