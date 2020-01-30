ОПГ похитила 22 девушки

Среди потерпевших есть и несовершеннолетние.

В Костанайской области вынесен приговор ОПГ, которая занималась похищением девушек, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского облсуда.

Шакмаев, Аскарова, Фабрициус, Андреев, Киструга и Мендибаев обвинялись в том, что с мая 2013 года по март 2018 года вовлекали девушек в оказание интимных услуг в увеселительных и иных заведениях.

Суд установил, что Шакмаев насильно похитил и незаконно лишил свободы 22 потерпевших. Он это делал для вовлечения их в занятие проституцией, в том числе и несовершеннолетних, с применением насилия и угрозой его применения. Члены ОПГ содержали потерпевших в арендованных квартирах и домах Костаная.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями ряда судебных экспертиз, частичными признательными показаниями подсудимых, подтверждающихся материалами уголовного дела и негласными следственными действиями.

Суд при назначении наказания принял во внимание требования закона об учете смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу, роль каждого соучастника в преступной деятельности, личность подсудимых. К смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие у Мендыбаева, Андреева, Шакмаева и Фабрициус маленьких детей, а также 2 группы инвалидности у Киструги.

В действиях Киструга суд признал опасный рецидив преступлений. Обстоятельств, отягчающих наказание, обвинением остальным подсудимым не вменено.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области приговорил по совокупности преступлений Шакмаева к 15-ти, Фабрициуса, Андреева и Мендыбаева– к 14-ти, Кистругу и Аскарову к 14 годам 6 месяцам лишения свободы каждого.

Приговор не вступил в законную силу.

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