Появилась обновленная карта распространения коронавируса
Число жертв коронавируса выросло до 170.
Фото : strana.ua30 января 2020, 12:04
Коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Общее число заразившихся вирусом составляет более 7000 человек. Число жертв от вируса выросло до 170, сообщает RT.
Случаи заражения были зафиксированы в США, ОАЭ, Канаде, Франции, Германии, Японии и ряде других стран.
Как сообщил эксперт Минздрава РФ этот коронавирус может попасть на территорию России в феврале.
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