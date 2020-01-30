Появилась обновленная карта распространения коронавируса

Число жертв коронавируса выросло до 170.

Коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Общее число заразившихся вирусом составляет более 7000 человек. Число жертв от вируса выросло до 170, сообщает RT.

Случаи заражения были зафиксированы в США, ОАЭ, Канаде, Франции, Германии, Японии и ряде других стран.

Как сообщил эксперт Минздрава РФ этот коронавирус может попасть на территорию России в феврале.

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