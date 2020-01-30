Почему правительство отказалось детский соцпакет выдавать деньгами

Соцпакеты детям из малообеспеченных семей начнут выдавать в следующем месяце.

На встрече в Мажилисе депутатов с заместителем премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым и представителями министерств социального блока правительства был затронут вопрос обеспечения детей из малообеспеченных семей социальными пакетами, в которые входят продуктовые наборы и гигиенические средства, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Айгуль Нуркина сообщила, что сейчас населением предлагается монетизировать соцпакет, а не выдавать в натуральном виде продуктовые наборы на детей от 1 и до 6 лет.

На встречах с населением поднимался вопрос, касающийся гарантированного соцпакета для детей из получателей АСП. В частности, соцпакета для детей от 1 года до 6 лет, где предусмотрен набор продуктов наборов и гигиенических средств. Населением предлагается монетизировать данный вид помощи, либо ввести социальную карту, на которую будут направлены средства для того, чтобы они имели возможность приобрести необходимые для них товары. В связи с этим, каково ваше мнение по данному предложению? - обратилась парламентарий к представителю социального блока правительства.

При этом она поинтересовалась, как будет доставляться соцпакет до малообеспеченных семей.

Кроме того, как правительство решает вопрос закупа этих продуктовых наборов и гигиенических средств. Как будет проходить в общем процесс отбора поставка? Кто будет на местах формировать данный соцпакет? Как будет доставка обеспечиваться до малообеспеченных семей? Где будут храниться продуктовые наборы и когда начнется доставка пакетов для малообеспеченных семей? - спросила депутат.

По поводу монетизации соцпакета заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев ответил, что такой опыт уже был в прошлом году, но от него решено было отказаться из-за того, что некоторые родители тратили деньги не на детей, а на другие цели – покупали смартфоны, оплачивали кредиты.

Что касается монетизации, было такое предложение - не давать продуктами, а давать деньгами. Мы с вами хорошо знаем прошлогодний опыт, как некоторые, к сожалению, наши граждане скрывали свои доходы, а в результате эти деньги, предусмотренные для детей, были израсходованы на другие цели - на покупку смартфонов, оплата кредитов и так далее, - пояснил он.

По его словам, в настоящее время для детей возраста от 1 года до 6 лет в целях обеспечение их продуктовыми и гигиеническими средствами определен набор этих всех продуктов и гигиенических средств.

Также они даются для того, чтобы улучшить здоровье наших детей, особенно в сельской местности. Если вы заметили, в продуктовом и гигиеническом наборе есть то, что дома в семье они не получают. Некоторые говорят: вот, этого не нужно. Нет, мы изучили международный опыт и во многих развитых странах Европы и Азии это есть, - отметил Сапарбаев.

Замглавы объяснил в том числе и по соцкартам.

С прошлого года у нас идет пилот по отношению внедрения соцкарт. Сейчас этот пилот работает в Актюбинской области, Алматы, Атырауской и Павлодарской областях. Намерены запустить в Костанайской и Мангистуской областях и Нур-Султане. Тогда все будет делаться через социальные карты. Если вы заметили, я недавно посетил супермаркет Магнум, где начнут выдавать наборы по соцкартам. Что касается закупа. Здесь закуп будет определяться местными органами власти. Президентом одобрено предложение правительства, чтобы это было из одного источника. Если мы будем проводить конкурсы, то это затянется, потом начнутся проблемы. Местные органы власти сделали перечень организаций, мы это утвердили, - уточнил он.

Вопрос хранения и доставки соцпакетов тоже будет закреплен за местными исполнительными органами.

Та организация, которая выиграет и будет отвечать. Мы с местными органами, конечно, будем строго контролировать, чтобы все эти наборы были, сроки, качество и так далее. Что касается сроков. В квартал один раз. С февраля месяца начнем. Все нормативные акты для реализации есть, буквально во вторник принято постановление правительства, и вот в следующем месяце местные органы власти начнут выдавать эти соцпакеты, - заключил Сапарбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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