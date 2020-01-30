Возможность выплаты пособия семьям с 1-3 детьми прокомментировали в правительстве

Минтруда рассматривает сейчас различные подходы, проводит финансовые расчеты, но этот вопрос зависит от финансовых возможностей бюджета.

На встрече в Мажилисе Парламента РК с депутатами заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал, что сейчас в правительстве рассматривается вопрос о внедрении пособия для семей, у которых один или трое детей, передает корреспондент zakon.kz.

Население нам также задавала эти вопросы. мы внедрили новое пособие для многодетных семей, 372 тысячи семей получают. Семьи, где есть от одного до трех детей также поднимают вопрос о внедрении аналогичного пособия для них. Внутри министерства мы рассматриваем различные подходы, проводим финансовые расчеты, но этот вопрос зависит от финансовых возможностей бюджета. Например, многодетных семей у нас 370 тысяч, 125 тысяч семей - это малообеспеченные, - сказал Сапарбаев.

А малообеспеченных семей с одним-тремя детьми, по его данным, 190 тысяч.

По Казахстану в целом 2 млн 400 тысяч всего таких семей. Это потребует 15 раз больше средств. И также большой вопрос вызывает момент - стоит ли выплачивать эти пособия состоятельным семьям. Мы все эти вопросы сейчас рассматриваем и прорабатываем, - уточнил замглавы кабмина.

У нас есть помощь, которая оказывается детям и матерям. Они не остаются без внимания. У нас 6 видов пособий выплачиваются с момента рождения ребенка, - заключил Сапарбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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