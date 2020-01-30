Минимальную зарплату в Казахстане повысят в июле

В ближайшее время, когда в Минтруда рассчитают, потом в правительстве согласуют и проинформируют.

В июле 2020 года в Казахстане будет повышен размер минимальной заработной платы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан нурымбетов на встрече с депутатами в Мажилисе Парламента, передает корреспондент zakon.kz.

О том, что в Казахстане минимальная зарплата является одной из самых низких из всех постсоветских стран рассказала депутат Ирина Смирнова.

Минимальная зарплата самая низкая из всех стран постсоветского пространства. После нас только Кыргызстан. Как и когда будет кардинально решаться вопрос повышения минимальной зарплаты? Ведь даже предлагаемая схема работать с утра до ночи, ночью, в праздничные дни, не дает возможность жить достойно. Кроме того, вызывает сомнения вероятность накопления достаточных пенсионных средств большинством граждан, - обратилась она к министру профильного ведомства.

Нурымбетов признал, что низкие доходы населения - это причина проблем и в накопительной системе, и АСП:

Поэтому этот вопрос нужно кардинально решать. Правительство предложения Президенту в рамках вопросов накопительной системы внесло. Президент поддержал и сегодня правительством дано поручение МНЭ и Минтруд сегодня просчитываем варианты поэтапного повышения минимальной зарплаты с учетом расходов бюджета, потому что это должно способствовать повышению в бюджетной сфере, потери бюджетной сферы, учитывая ИПН. В ближайшее время, когда мы рассчитаем, в правительстве согласуем, проинформируем. Мы считаем о его введении повышении с июля 2020 года.

Заместитель председателя Мажилиса Гульмира Исимбаева отметила, что это важный вопрос.

Это самый важный вопрос - повышение доходов населения. Без решения этого вопроса ни наши программы по жилью, ни использование пенсионных накоплений, не дадут того результата, который мы ожидаем, - заключила она.

Нурымбетов отметил, что сейчас стоит задача, чтобы в начале 2023 года минимальная зарплата составляла не меньше 30% от средней зарплаты на тот момент.

Мы президенту направили предложения в каком смысле. Мы сказали, что та ситуация, что складывается в ЕНПФ по нашим вкладам. Одной из причин низких накоплений является низкая заработная плата. Поэтому мы предложили поэтапно идти на повышение МЗП. Потому что до 2019 года МЗП всегда устанавливалась на уровне прожиточного минимума и он рос только на уровень инфляции. Мы говорим о кардинальном его повышении, - сказал он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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