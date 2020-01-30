В Мексике задержан частный самолет с тонной кокаина

Военнослужащие нашли на борту 32 пакета с белым веществом.

Вооруженные силы и ВВС Мексики задержали частный самолет почти с тонной наркотического вещества на борту, предположительно, летевший из Аргентины, сообщается в релизе министерства национальной обороны страны, передает РИА Новости.

Подозрительный самолет, следующий по курсу на остров Консумель (относится к штату Кинтана-Роо), был замечен в начале недели в воздушном пространстве Мексики. За ним были направлены самолеты ВВС.

Пилоты самолета заметили преследование и были вынуждены совершить посадку на аэродроме одного из поселков. Военнослужащие проверили воздушное судно и нашли на его борту 32 пакета с белым веществом, похожим на кокаин. В общей сложности вес обнаруженного вещества достигал почти тонны. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков может доходить до 225 миллионов мексиканских песо (около 12 миллионов долларов).

В результате операции были задержаны два гражданина Боливии.

По данным телеканала Todo Noticias, самолет вылетел 28 января из аэропорта аргентинского города Сальта. Там воздушное судно прошло проверку и на его борту не были обнаружены наркотики. Предположительно, пилоты сделали остановку в Перу или Боливии, где взяли на борт наркотики.

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