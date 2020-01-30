27 новых производств и свыше 1500 тысяч новых рабочих мест будет создано в Казахстане

Проекты поддержаны Фондом "Самрук-Қазына" в рамках нового формата поддержки отечественной промышленности - оффтейк – договоров.

27 новых производств, не имеющих аналогов в стране будет создано в Казахстане в 2020 – 2021 г.г. Проекты поддержаны Фондом "Самрук-Қазына" в рамках нового формата поддержки отечественной промышленности - оффтейк – договоров, сообщает zakon.kz.

Напомним, механизм оффтейк-договоров внедрен в 2018 году и позволяет предпринимателям заранее получить гарантированный долгосрочный заказ продукции, планируемой к выпуску в рамках создания нового производства. Главным условием является отсутствие аналогичных производств в Республике Казахстан.

Общая сумма заключенных оффтэйк-договоров с 2018 года по настоящее время составила 9,2 млрд. тенге. Общий объем инвестиций за 2018-2019 г.г. составил 215 млрд. тенге. Новые производства позволят в 2020 – 2021 г.г. создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест, - сказал Директор департамента анализа и маркетинга ТОО "Самрук-Қазына Контракт" Ербол Беков.

Новые проекты будут созданы в сфере железнодорожного и нефтегазового машиностроения. Так, казахстанские предприниматели будут производить вагонные замедлители, комплексы технических средств многофункциональных, а также насосное оборудование для перекачки нефти и других жидких сред.

В свою очередь, заместитель Генерального директора ТОО "Самрук-Қазына Контракт" Темиржан Абдрахманов отметил, что в настоящее время в рамках программы импортозамещения внедряется обязательное использование национальных стандартов при формировании технических спецификаций.

Кроме того, сокращены сроки оплаты по договорам закупок с 30 до 20 рабочих дней и создан центральный проектный офис по импортозамещению и развитию местного содержания, куда вошли эксперты "Самрук-Қазына", дочерних компаний, НПП "Атамекен", отраслевых общественных объединений, институтов развития.





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