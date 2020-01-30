Назван возможный размер минимальной зарплаты в 2023 году

Казахстан отстает от многих стран по показателям МЗП.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов считает, что повышение минимальной заработной платы (МЗП) в июле этого года повлечет за собой рост в целом всех заработных плат в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Есть такой показатель - индекс Кейтца. Это отношение минимального размера оплаты труда к средней зарплате. У нас он составляет 23%, и мы отстаем от многих стран, - признал Нурымбетов, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Мажилиса.

При этом он добавил, что повышение МЗП коснется бюджетных работников «в разной мере».

Когда мы будем поднимать минимальную зарплату, там по сетке будет подниматься зарплата всех бюджетных работников, поднимается необлагаемый вычет - это считается потерей бюджета. Мы все это просчитываем. У нас 1,2 млн бюджетных работников - их коснется это в разной мере, - уточнил глава ведомства.

В целом, по его словам, повышение МЗП повлечет за собой рост в целом всех зарплат в стране.

Повышение МЗП повлечет за собой рост в целом всех зарплат в стране. Мы предполагаем, если средняя зарплата в 2023 году будет 224 тысяч тенге к тому времени, то минимальная зарплата должна быть более 70 тысяч тенге, - заявил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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