1,5 млрд тенге выделят на защиту казахстанцев от коронавируса

В целом, если населению в случае заболевания потребуется медпомощь, у нас есть все возможности - и средства, и деньги.

В кулуарах Мажилиса Парламента РЕК заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев сообщил, что сегодня уже готово постановление правительства о выделении денег на закуп дополнительных средств защиты от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас проводим с ответственными органами все работы, проводим работы с МИД КНР, в первую очередь, по вывозу студентов наших из Китая. Во-вторых, по вывозу 680 туристов, половина из них вернулись. По нашим расчетам сегодня-завтра они должны все вернутся в Казахстан. Тем студентам, которые изъявили желание вернутся на родину, мы сейчас подготовили самолет. Главное, чтобы сейчас мы договорились с китайской стороной, так как есть международные договоры, заключенные между двумя странами и мы должны работать в их рамках, - сказал Сапарбаев.

Также он сообщил, что вчера глава правительства дал поручение приобрести дополнительные средства защиты.

Это маски, и нужные предметы. Премьер подписал постановление. Дополнительно 1,5 млрд тенге из резерва правительства выделено. Кроме того, есть запасы. В целом, если населению в случае заболевания потребуется медпомощь, у нас все есть возможности - и средства, и деньги, - заверил замглавы кабмина.

Наряду с этим Сапарбаев прокомментировал вопрос наличия медицинских масок в аптеках, так как люди жаловались на отсутствие масок в некоторых аптеках.

Это не так, у нас люди как делают, в панике начинают скупать, и этого делать не надо. Масок медицинских у нас в достатке есть. Если в каких-то аптеках их нет, вы нам скажите, и мы из запасов туда доставим, - отметил заместитель премьера.

Также он высказался по поводу возвращения казахстанских студентов. Как известно, некоторые из них отказались ехать.

Это надо у них спрашивать, почему отказались. У них каникулы сейчас в связи с празднованием китайского нового года. Сейчас прорабатывается вопрос продления этих каникул. Насколько? Это должно сказать нам китайское правительство, - объяснил Сапарбаев.

По его словам, молодые люди, кто вернется, будут сначала "содержаться на карантине".

Это не так, нет опасности, мы если привезем их они будут содержаться в карантине. Для этого мы подготовили больницу, для них. Отвезем их туда и 14 дней они будут там. В случае, если проблем со здоровьем не обнаружится, мы же возьмем анализы, проверим кровь, то они будут выписаны. Если же будут больные - пролечим, и так далее. В аэропорте никто с ними контактировать не будет, кроме наших медработников. Их спецавтобусом отвезут в эту клинику, - добавил он.

Что касается слухов об отказе медработников контактировать с возвращающимися из Китая, то Сапарбаев полностью опроверг их.

Это не так. поручение дано. Все прошли инструктаж. Они будут работать с ними в масках, так как мы должны обеспечить безопасность не только медработники, врачи, но и других специалистов, которые будут с ними работать, - заключил замглавы кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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