Экс-олигарх Тулешов судится со своими бывшими компаниями

Он оспаривает решение собрания, которое, по его мнению, причинило многомиллионный ущерб.

Отбывающий наказание "пивной король" Тохтар Тулешов подал гражданский иск к ТОО "Дархан Group" (основное предприятие в его империи, имеющее много филиалов и дочерних организаций), руководителем которого являлся ранее, передает zakon.kz.

9 января 2020 года прошло судебное заседание экономического суда города Шымкента, на котором судья Майсаканов принял в производство гражданский иск Тохтара Тулешова к ТОО "Дархан Group" о

признании решений общего собрания недействительными. В иске Тулешов указывает, что решения оспариваемого им собрания нарушили его права и причинили ущерб на сумму около 260 млн тенге.

А решением того собрания была передача Нургали Досанбаеву объекта недвижимости и прощение долга ТОО "Шымкентский пивоваренный завод".

В рамках гражданского дела Тулешов также подал заявление об обеспечении иска путем наложения ареста в обеспечение будущих требований на недвижимое имущество – здание детского сада "Арман", расположенного в Шымкенте, а также на имущество ТОО "Шымкентский пивоваренный завод", в пределах прощенного долга 256 224 612 тенге. Данное ТОО и Досанбаев были привлечены судом в качестве третьих лиц.

Изначально судья отказал в удовлетворении иска о наложении ареста на указанные объекты. Однако в последующем определении, от 28 января 2020 года, уже указывается, что заявление о наложении ареста было удовлетворено.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане. В ноябре 2016 года Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы.

Его имущество было конфисковано в рамках погашения долгов - решением суда с него было взыскано в общей сложности 1,4 млрд тенге. Недавно стало известно, что часть конфискованного имущества выставили на торги.

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