Чешского министра уволили за сайт стоимостью 16 млн евро

Добровольцы-программисты сделали сайт за выходные и бесплатно.

Группа программистов из Чехии бесплатно сделала и передала правительству государственный сервис, заказ на который получила другая фирма. Разработчики сделали это в знак протеста против "расточительности" Министерства транспорта: по их мнению, чиновники заключили неоправданно завышенный контракт. История дошла до премьер-министра Чехии, и тот уволил министра транспорта, пишет tjournal.ru.

Все началось с тендера на создание сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Госзаказ на 16 миллионов евро (около 6,6 млрд тенге) включал в себя разработку интернет-магазина и двух приложений для iOS и Android. Четырехлетний контракт на разработку и поддержку сайта заключили с подрядчиком Asseco Central Europe — открытого конкурса не было.

Подобный госзаказ вызвал возмущение в чешском IT-сообществе из-за "явного расточительства" со стороны правительства. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек (Tomas Vondracek) назвал тендер "абсурдным" и добавил, что при желании ту же работу можно сделать "хоть за пару дней": "Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство".

Вондрачек предложил местным программистам объединиться и провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Все планировали сделать за одни выходные в офисе Actum Digital в Праге, а потом просто передать правительству Чехии в качестве подарка и примера того, как тратятся налоги граждан.

Нами руководило желание противостоять системе завышения цен на госконтракты, где происходит злоупотребление некомпетентностью клиентов [в вопросах IT]. А наши деньги в итоге просто вылетают в трубу, - сказал Томаш Вондрачек, организатор хакатона.

На призывы в соцсетях откликнулись более 300 программистов из Чехии. В пятницу, 24 января, на хакатон #Znamkamarada в офисе Вондрачека собралось 60 человек, которые приступили к работе. К вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису за 16 миллионов евро.

Во время хакатона на работу программистов приезжал посмотреть премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Думаю, политики просто шокированы происходящим, — заявил Вондрачек журналистам на второй день работы.

К тому моменту добровольцы разрабатывали сервис 22 часа подряд.

Уже 27 января сайт заработал в тестовом режиме. Он еще не подключен к госсистеме, но имитирует все необходимые функции. За первые сутки сервис посетили более 175 тысяч человек, которые испытали нагрузку сайта и сделали первые покупки. Оплата доступа к магистрали там еще недоступна, но есть символические жетоны, все средства от продажи которых идут на помощь детям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Viděli jste někdy odhodlanejsi partu programátorů? www.ferznamka.cz #znamkamarada Публикация от @ znamkamarada 26 Янв 2020 в 12:39 PST

Правительство Чехии изначально предлагало оплатить помощь, но потом приняло сайт fairznamka.cz в подарок, как и задумывалось перед хакатоном. Бабиш подчеркнул, что Министерство транспорта проведет открытый конкурс на поиск компании, которая внедрит и запустит систему к 1 декабря 2020 года. Ожидается, что сумма контракта будет в разы меньше. Вондрачек оценил дальнейшую работу примерно в 25% от изначальных 400 миллионов крон и отметил, что его компания не будет участвовать в конкурсе.

Из-за истории с крупным госзаказом министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку. Представители подрядчика Asseco Central Europe заявили, что готовы разорвать контракт без требования компенсации. После отставки Кремлик отметил, что уважает решение премьер-министра, но добавил, что в его приоритетах было создание системы "без задержек", поэтому конкурс был закрытым.

По мнению Вондрачека, ситуация с добровольной разработкой сайта в знак протеста — прецедент, после которого в Чехии задумаются, на что в стране тратятся налоги жителей.

Думаю, с необоснованно завышенными госзаказами покончено, — добавил он.

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