У Лукашенко нашли самолет за 60 миллионов долларов

Он будет использоваться семьей президента.

У Лукашенко появился новый самолет стоимостью более 60 миллионов долларов (почти 23 млрд тенге), передает zakon.kz.

Об этом в Telegram-канале NEXTA написал белорусский журналист Степан Путило.

По его словам, это частный бизнес-джет Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ, который говорит о его причастности к первым лицам страны. Это же подтверждает и ливрея самолета, выполненная в цветах государственного флага.

Стоимость джета по каталогу составляет $61 500 000. И это без учета заказной внутренней отделки и оборудования, которое почти наверняка присутствует на правительственной "птичке". К слову, дальность полета данной модели составляет 12 500 километров (это как до Дубая и обратно), - написал Путило.

Как сообщают источники в Национальном аэропорту "Минск", новый самолет впервые прибыл в Минск еще во второй половине сентября. Сделка по покупке при этом проходила через частную австрийскую компанию, которая приобрела данный борт и перегнала его в Минск. И только после этого "птичка" стала собственностью Республики Беларусь Лукашенко. Известно и то, куда самолет уже совершал свой единственный рейс - в Варшаву.

Новая "игрушка" будет использоваться семьей Лукашенко - эта информация также подтверждена. А вот заменит ли относительно небольшой джет использующиеся Лукашенко лайнеры Boeing 737 (бортовой номер EW-001PA) и 767 (EW-001PB), пока неизвестно. Вполне возможно, что Gulfstream будет использоваться исключительно для частных поездок.

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