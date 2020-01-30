Ислам не запрещает вакцинацию и переливание крови - наиб-имам Руслан Каиргельды

Нельзя отказ от вакцинации связывать с религиозными убеждениями.

Имеется ли запрет или какие-либо ограничения по прививкам и вакцинации с точки зрения религии ислам? Этот вопрос мы попросили прокомментировать наиб-имама Центральной мечети Алматы Руслана Каиргельды, сообщает zakon.kz.

В Алматы, как и в целом по Казахстану, есть люди, которые отказываются вакцинировать своих детей, объясняя это религиозными убеждениями. Так, на встрече с журналистами руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Айзат Молдагасимова озвучила, что главными причинами отказа от прививок и вакцинация являются личные убеждения родителей, негативная информация в соцсетях, религиозные убеждения и недоверие к вакцине.

Имеется ли запрет или какие-либо ограничения по прививкам и вакцинации с точки зрения религии ислам? Этот вопрос мы попросили прокомментировать наиб-имама Центральной мечети Алматы Руслана Каиргельды.

- Религия ислам никогда не запрещала и не запрещает вакцинацию, ислам не идет против науки, тем более, если это касается жизни человека, - говорит имам. - Религия ислам только за науку, а вакцинация это тоже своего рода наука.

В исламской истории было страшное событие, когда во времена правления Умара ибн аль-Хаттаба – второго праведного халифа – какая-то вспыхнувшая инфекция, как говорили некоторые ученые – чума сразила наповал десятки тысяч мусульман. В то время не было вакцинации, медицины и Пророк Мухаммад (мир ему), помогая детям, брал косточку финика и клал им под язык, и это способствовало выработке иммунитета. То есть это было своего рода вакцинацией. Так что ислам ни в коем случае не против науки, он дозволяет это и нельзя отказ от вакцинации связывать с религиозными убеждениями, это ошибочное мнение. Многие люди просто не доверяют качеству вакцинации и врачам и из-за этого отказываются.

"Мы знаем, некоторые общественные религиозные объединения запрещают делать прививки и вакцинацию, но ислам никогда не был против, он не порицает это, а, наоборот, поддерживает, призывает к здоровому образу жизни", - подчеркнул имам.

Представитель духовенства полагает, что отказываются не из-за религиозных убеждений, а по другим причинам. "Я знаю десятки людей, которые тоже не хотят прививать своих детей, но они это делают не по религиозным соображениям, а по каким-то другим причинам. Это современные образованные люди и у них есть свои доводы, свои доказательства, но они никак не связаны с религией", - говорит Руслан Каиргельды. - Другое дело, что сегодня в обществе есть большое недоверие к качеству вакцинации, к врачам, к Министерству здравоохранения, потому что люди слышат по новостям, что бывают летальные исходы, и это нельзя скрывать.

Медработникам надо работать и работать, чтобы завоевать доверие в обществе, доверие народа, а они сейчас не доверяют и это факт, комментирует имам.

Также он сказал, что "ислам не против донорства и переливания крови, если это необходимо для здоровья, проблем нет".

В подтверждение слов имама хотелось бы напомнить, что в связи со вспышкой менингококковой инфекции во время хаджа в 2000 годах одним из важных требований министерства здравоохранения Королевства Саудовской Аравии стало проведение медицинского осмотра с выдачей заключения врача и обязательная вакцинация паломников против менингококковой инфекции. Такая вакцинация проводится и среди казахстанских паломников, без этого их не выпустят на хадж. Этот факт еще раз подтверждает, что вакцинацию ислам не запрещает.

Торгын Нурсеитова

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