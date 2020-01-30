Вопрос о разрешении совмещать госслужбу с другими видами деятельности не стоит

Госслужащий должен заниматься только своими непосредственными обязанностями. Он должен думать только о государстве, о благосостоянии народа и о своих служебных обязанностях.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан Марат Дауешов прокомментировал вопрос по поводу того, могут ли разрешить государственным служащим заниматься параллельно другим видом деятельности, передает корреспондент zakon.kz.

Представители прессы поинтересовались у замглавы Агентства, не планируется ли разрешить госслужащим заниматься другим видом деятельности, к примеру, трудовым, так как рядовые чиновники особенно в регионах часто жалуются на низкую заработную плату.

Я с этим в корне не согласен. Госслужащий должен заниматься только своими непосредственными обязанностями. Он должен думать только о государстве, о благосостоянии народа и о своих служебных обязанностях. Он не должен думать о чем-то другом. Для этого, вот как мы говорили про соцпакет, у него должна быть достойная заработная плата сопоставимая с каким-то определенным уровнем, - сказал Дауешов.

При этом он подчеркнул, что госслужащий не может заниматься иной оплачиваемой деятельностью кроме как творческой и педагогической деятельностью.

Мы сейчас работаем над внедрением соцпакета. Раз Президент дал такое поручение мы будем ускоряться и будем прикладывать все усилия для своевременного, качественного и эффективного исполнения поручений главы государства. Пока сроков не поставили. Работа ведется в Администрации Президента, в правительстве и будет разработан определенный план мероприятий, согласно которым мы будем дальше работать, - сообщил представитель ведомства.

Он пояснил, что соцпакет хотят разработать на примере Японии.

Соцпакет на примере Японии. Как я уже говорил, своих сотрудников мы уже отправили в Японию, чтобы изучить этот международный опыт. Я вам скажу, что в первую очередь, это при выходе на пенсию, его размер пенсии должен примерно соответствовать его последней заработной плате на последнем месте работы. Это большой комплекс. Это медицинское обслуживание, это постоянное обучение госслужащих и так далее, - перечислил Дауешов.

При этом замглавы Агентства затруднился назвать, сколько получают госслужащие в среднем, но сказал размер собственной зарплаты.

Я не могу вам сейчас точно сказать среднюю заработную плату. Могу сказать конкретную, свою, к примеру, моя заработная плата как заместителя председателя Агентства по делам госслужбы составляет порядка около 700 тысяч тенге, - сказал он.

К слову, ранее на презентации поправок по вопросам госслужбы депутат Омархан Оксикбаев предложил разрешить госслужащим подрабатывать помимо своей оснвной деятельности.

По социальной составляющей на госслужбе. Мы взаимосвязали госслужбу с законом о противодействии коррупции и как бы сжали в тиски госслужбу. То есть госслужащие могут заниматься только преподавательской и творческой деятельностью. В свое время мы это анализировали в Германии и ряде других стран, вопрос предоставления им свободы, чтобы в свободное от основной работы время у них была возможность получения дополнительного заработка. Зарплата у госслужащих 60, 70, 80 тысяч тенге, это не позволяет прокормить семью, может на законодательном уровне мы создадим условия для них и тем самым избавились бы от бытовой коррупции? Почему вы об этом не подумали? Возможно в рамках этого законопроекта можно будет предусмотреть, - предложил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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