Кто из госслужащих в первую очередь попадет под сокращение

Каждый год на государственной службе образовывается порядка 8% вакансий и, в первую, очередь сокращаться будут эти вакантные должности.

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Марат Дауешов рассказал о планируемом сокращении госслужащих, передает zakon.kz.

Это очень острый вопрос, который сейчас стоит - это сокращение государственных служащих. Как мы знаем, президент сказал нужно сократить на 25%. Сокращение, конечно, будет. Я вам скажу, что это сокращение будет поэтапным, в большинстве случаев будут использоваться мягкие рычаги. Это означает, что каждый год на государственной службе образовывается порядка 8% вакансий и, в первую, очередь сокращаться будут эти вакантные должности. Вот таким образом, - сказал он.

Ранее на сайте "Открытые НПА" был размещен проект Указа главы государства "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан".

Ввести мораторий до 1 января 2021 года на объявление общих конкурсов на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса "Б", за исключением вновь создаваемых и/или реорганизуемых государственных органов, а также государственных органов указанных в приложении к настоящему Указу, говорится в документе. Также указ предусматривает сокращение с 1 апреля 2020 года на 5% штатной численности госслужащих, содержащихся за счет средств государственного бюджета, за исключением госорганов, указанных в приложении к указу.

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