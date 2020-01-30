Камеральный контроль и срок исковой давности – что изменилось в Налоговом Кодексе

С 1 января 2020-го года, срок исковой давности составляет 3 года

Срок исковой давности по налоговым проверкам с 1 января 2020 года составляет три года, вместо пяти лет. Это отложенная норма, которую внедрили только сейчас, но задним числом. При этом, в Комитете госдоходов добавили, что норма обратной силы не имеет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

- Срок исковой давности – отложенная норма. Она была в Налоговом Кодексе, но с отлагательным сроком действия. С 1 января 2020 года, срок исковой давности составляет три года. Но налогоплательщики, которые подлежат налоговому мониторингу или осуществляют деятельность в соответствии с контрактами недропользователей срок исковой давности составляет пять лет, - сообщила на семинаре в сарыаркинском акимате столицы руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства КГД МФ РК Гульмира Смагулова

Он добавила, что эксперты в КГД обратили внимание на нормы о нормативно-правовых актах, где сказано, что действие нормативно-правового акта не распространяется на отношения, которые возникли до его введения в действие.

- Те налоговые обязательства которые возникли в период до 1 января 2020 года, по ним срок исковой давности остается 5 лет. Чтобы не было двоякого толкования нормы, соответствующая поправка сидит в рамках в законопроекта, который в ближайшее время будет внесен в мажилис, - добавила она.

Смагулова также разъяснила изменения в камеральном контроле. Так, по ее словам, есть разные процедуры обжалования, которые подаются по актам налоговой проверки, и по результатам камерального контроля. Процедура уточнена. Теперь решение органов госдоходов о признании уведомления по камеральному контролю не исполненным должно быть направлено налогоплательщику по почте или электронным способом.

- На обжалование у налогоплательщика есть пять рабочих дней со дня получения. Обжалуется в вышестоящий налоговый орган, как и сейчас. Копия должна быть направлено в тот орган, который вам направил уведомление по результатам камерального контроля, - сообщила она.

Кроме того, ранее существовала норма обжалования уведомления по акту налоговой проверки в случае недееспособности должностного лица налогоплательщика. Она позволяла вынести ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Теперь такая же норма появилась по решению признания уведомления по камеральному контролю не исполненным.

- Если у налогоплательщика должностное лицо не дееспособно (больничный лист). Такой налогоплательщик вправе подать ходатайство на восстановление пропущенного срока и вот это ходатайство будет удовлетворенно в том случае, если жалобы и ходатайство были поданы не позднее десяти рабочих дней со дня окончания периода времени не дееспособности. Приостановление расходных операций по банковским счетам на период такого обжалования производится, не будет до вынесения окончательного решения, - добавила Смагулова.

В ходе семинара представителям КГД РК задали вопрос: "Если извещение по камеральному контролю пришло за 2015 год в 2019 году. Мы же можем не отвечать на него?"

- Мы говорим, что мы все-таки объявили пять лет (исковой давности для тех, кто вступил в правоотношения до 1 января 2020 года – от авт.). Но если это извещение, оно не обязательно к исполнению, а что касается уведомления, то они обязательны, - ответил заместитель председателя КГД Жайдар Инкербаев

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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