Пассажир самолета угрожает взорвать себя. Лайнер экстренно сел в Домодедово

На борту находятся 195 человек.

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву. По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает zakon.kz.

На борту находятся 195 человек. Лайнер буксируют на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров.

Предварительно, экипаж доложил наземным службам, что одна из пассажирок встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба. Пока никаких требований она не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место, - сообщает Telegram канал.

По информации Mash, в отделении полиции Домодедово происходит вооружение бойцов - идет выдача оружия и инструктаж.

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