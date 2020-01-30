Скандал в Республиканском колледже спорта: родители получили ответ министерства

По словам матери одного из воспитанников республиканского колледжа спорта в Алматы ее ребенка и еще других воспитанников отчислили из учебного заведения незаконно.

Манипулирование детьми усмотрели в конфликте родителей воспитанников Республиканского колледжа спорта и руководства этого учебного заведения, передает корреспондент zakon.kz.

На отчетной встрече Министерства культуры и спорта одна из посетителей подняла проблемный вопрос. После того, как все докладчики завершили свои выступления, женщина, представившись матерью одного из юных спортсменов обратилась к министру Актоты Раимкулове, сказав, что ее ребенок , как и многие его товарищи были отчислены из колледжа и теперь вынуждены тренироваться на улице.

Мой сын учится в этом колледже с 8 класса. Сейчас вынужден тренироваться на улице. 9 октября 2019 года наши дети были отчислены из школы из-за того, что они не вышли несколько раз на тренировку и нарушили внутренние правила. Эти дети трехкратные чемпионы страны по тхэквондо, чемпионы мира. Они в сборной Казахстана. Их не имели права отчислять из колледжа, они несовершеннолетние потому что, — сказала мать 11-классника Сымбат Абдрахманова.

Сегодня, по ее совам, родители не могут устроить своих детей в другие школы, потому что у детей нет оценок за вторую четверть.

Она также добавила, что они неоднократно обращались в министерство культуры и спорта для решения данного вопроса, однако ситуация сложилась таким образом, что они вынуждены обратиться в суд.

Сейчас ни одна школа не примет детей без четвертных оценок. Это длительный процесс, дети не учатся, мы вынуждены идти в суд. Документы на протяжении трех месяцев находились в колледже, сейчас нас вызывают туда и говорят забирать документы. Пугают нас административным штрафом. Наши дети хотят учиться в спортивной школе. Но они же спортсмены, для них это настоящий удар, если они решаться завтра на суицид, кто нам поможет?, — сказала женщина.

После коллегии журналисты попросили прокомментировать ситуацию. По словам председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Серика Сапиева, речь идет о шести школьниках и троих воспитанников республиканского колледжа спорта в Алматы, которые были отчислены за систематические пропуски занятий.

Объясню последнюю текущую ситуацию. Шесть учащихся школы и трое воспитанника республиканского спортивного колледжа Алматы были отчислены за систематические пропуски занятий и нарушения учебно-тренировочного процесса. Все это зафиксировано, с ними были неоднократно проведены беседы. Не только с учениками, но и их родителями. Мы полагаем, что идет манипулирования детьми. Потому что они не ходили в школу, не ходили на тренировки. Дети зависимы ведь от родителей, а родители должны давать знания и обучение своим детям. Но воспитанники пропускали занятия, — заявил Сапиев.

По его словам, изначально конфликт начался в 2017 году и в него были вовлечены большее количество детей, однако после того, как руководство колледжа провела беседы с учащимися и их родителями ситуация относительно улучшилась.

- В 2017 году возник конфликт, подутих, через пол года снова возник, потом обратно тише стало. Точно сроки сказать не могу, но после беседы с учениками кто-то согласился, кто-то вернулся, а другие дети не захотели вернуться и были отчислены. Мы их предупреждали. Комиссия неоднократно, я лично тоже выезжал. В прошлом году весной я лично выезжал, министр также лично принимал, была комиссия создана, проверяла все, — сказал глава комитета по спорту.

Он добавил, что по этому вопросу была создана специальная комиссия, с родителями встречалась и разговаривала депутат Загипа Балиева, были проведены встречи с министром Актоты Раимкуловой.

Совещание совместно с МОНом было, республиканским колледжем спорта. Было решено, что мы будем заниматься в первую очередь зачислением детей в другие школы. Это горящий самый вопрос. Каждый раз этим занимаемся, потому что учеба идет, а дети отстают. Изначально проблема началась в 2017 году, когда родительницы недовольные учебным процессом и условиями начали начали предъявлять претензии директору колледжа. В плане законности мы уверены за своего директора, что он не нарушил права детей и родителей. Он в рамках закона действовал. Они хотят , чтобы директор был уволен, — заключил Серик Сапиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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