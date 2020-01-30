Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы просят не поддаваться на провокации о коронавирусе

Ситуация находится под контролем властей.

Фото : Pixabay30 января 2020, 19:47

На 30 января 2020 года случаев коронавируса в Алматы не зарегистрировано. Об этом говорится в официальном заявлении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с Управлением общественного здоровья, передает zakon.kz.

Рассылаемое в социальных сетях и мессенджерах видео о якобы случаях заражения в Алматы не соответствует действительности. Это видео - ложь.

В городе стабильно. Мы просим не поддаваться на провокации и слухи, ориентироваться на информацию официальных властей. Нами подано заявление в правоохранительные органы по установлению провокаторов, - сказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.

На сегодня в Алматы реализуются меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Данный вопрос находится на контроле акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, в этих целях работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Ержана Бабакумарова.

Ситуация в Алматы находится под контролем властей.

Сегодня на пресс-конференции в Нур-Султане министр здравоохранения Елжан Биртанов подчеркнул, что ни в одном регионе Казахстана случаев коронавируса не зарегистрировано, в том числе в крупных городах.

В Минздраве также напомнили, что за распространение ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК.

Официальную информацию вы можете прочитать на странице МЗ РК в Facebook или позвонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты