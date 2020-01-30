В Алматы просят не поддаваться на провокации о коронавирусе

Ситуация находится под контролем властей.

На 30 января 2020 года случаев коронавируса в Алматы не зарегистрировано. Об этом говорится в официальном заявлении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с Управлением общественного здоровья, передает zakon.kz.

Рассылаемое в социальных сетях и мессенджерах видео о якобы случаях заражения в Алматы не соответствует действительности. Это видео - ложь.

В городе стабильно. Мы просим не поддаваться на провокации и слухи, ориентироваться на информацию официальных властей. Нами подано заявление в правоохранительные органы по установлению провокаторов, - сказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.

На сегодня в Алматы реализуются меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Данный вопрос находится на контроле акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, в этих целях работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Ержана Бабакумарова.

Ситуация в Алматы находится под контролем властей.

Сегодня на пресс-конференции в Нур-Султане министр здравоохранения Елжан Биртанов подчеркнул, что ни в одном регионе Казахстана случаев коронавируса не зарегистрировано, в том числе в крупных городах.

В Минздраве также напомнили, что за распространение ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК.

Официальную информацию вы можете прочитать на странице МЗ РК в Facebook или позвонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

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