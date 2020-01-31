Актюбинские изобретатели создали новый снегоход

Необычный транспорт уже вызвал восхищение местных жителей.

Актюбинский предприниматель вынашивал идею более десяти лет, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Зимой к его крестьянскому хозяйству, расположенному в 30 километрах от районного центра, невозможно было проехать. Сугробы были такие, что даже спецтехника могла застрять в пути. Поэтому вместе с инженером-механиком они собрали гусеничный вездеход.

Купленный у соседа "Жигули" переоборудовали. Вместо задних ведущих колес установили специальные гусеницы, а передние заменили на лыжи.

Каждая из гусениц обошлась предпринимателю в 300 тысяч тенге. Однако покупка снегохода обошлась бы в разы дороже. Модель автомобиля, как выяснилось, выбрана не случайно.

Почему именно "Жигули"? Потому что мне 56 лет и "бастыку" побольше. И нам уже на снегоходе ездить проблематично. Поэтому выбрали "Жигули". Единственное, что надо дорабатывать, - сказал механик Юрий Гегельман.

Необычный транспорт уже вызвал восхищение местных жителей. Некоторые даже обратились с просьбой помочь отыскать пропавший в снежные метели скот. Но актюбинские умельцы говорят, что выполнять подобные заказы пока рано, сначала надо провести испытания техники. Если все пройдет удачно, изобретатели намерены дать чудо-машине свое название.

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