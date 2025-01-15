Эдриан Броуди разочаровал поклонниц новой фотосессией

Фотосессия актера для нового номера популярного журнала не вызвала восхищения у его поклонниц, сообщает Zakon.kz.

Американский актер, рассказавший недавно о депрессии после съемок в фильме "Пианист", появился 13 января на обложке нового номера GQ Hype.

Фото: gq-magazine

Выпуск посвятили недавней роли 51-летнего Броуди в фильме "Бруталист", которая принесла ему "Золотой глобус" в категории "Лучший актер". Однако не все оценили результат стараний фотографа.

"Эдриан Броуди на обложке GQ Hype – как состояние, когда после полноценного отпуска возвращаешься на работу и пытаешься вспомнить, чем ты там занимаешься", – отреагировали на фотографии актера его поклонницы.

Фото: gq-magazine

А 4 января президент США Джо Байден наградил 19 человек одной из высших наград страны – президентской медалью свободы. В числе награжденных – известные представители культуры и искусства.