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Культура и шоу-бизнес

Эдриан Броуди разочаровал поклонниц новой фотосессией

GQ Hype, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 08:50 Фото: Instagram/adrienbrody
Фотосессия актера для нового номера популярного журнала не вызвала восхищения у его поклонниц, сообщает Zakon.kz.

Американский актер, рассказавший недавно о депрессии после съемок в фильме "Пианист", появился 13 января на обложке нового номера GQ Hype.

Эдриан Броуди, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 08:50

Фото: gq-magazine

Выпуск посвятили недавней роли 51-летнего Броуди в фильме "Бруталист", которая принесла ему "Золотой глобус" в категории "Лучший актер". Однако не все оценили результат стараний фотографа.

"Эдриан Броуди на обложке GQ Hype – как состояние, когда после полноценного отпуска возвращаешься на работу и пытаешься вспомнить, чем ты там занимаешься", – отреагировали на фотографии актера его поклонницы.
Эдриан Броуди, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 08:50

Фото: gq-magazine

А 4 января президент США Джо Байден наградил 19 человек одной из высших наград страны – президентской медалью свободы. В числе награжденных – известные представители культуры и искусства.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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