Астанчанин рассказал, как растопить снежные массы

Показать работу своего изобретения мужчина отказался.

Небывалые снежные бури этой зимы принесли казахстанцам много хлопот, а снегоуборочным компаниям - приличную прибыль. Не секрет, что вывоз снега обходится бюджету очень дорого. На днях один из предпринимателей Нур-Султана предложил свою идею, как сэкономить. Использовать для этого он предлагает инновационную снегоплавильную технологию своего земляка, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

У Нурмаганбета Нурпеисова от соседских отличаются не только сугробы. У жителя столицы даже забор особенный - стеклянный. А значит, и тает снег у дома мужчины быстрее. Но идеи Нурмаганбета Нурпеисова выходят далеко за пределы его улицы. Житель Нур-Султана говорит, что разработал технологию, которая позволяет плавить снег при минусовых температурах.

Я создал установку, которая разрывает атомно-молекулярные связи льда, и происходит микровзрыв с выделением тепловой энергии, то есть, когда кристаллическая решетка снега и льда рвется по моей команде, производится микровзрыв, выделяет дополнительное тепло, и топит снежные массы, - сказал изобретатель Нурмаганбет Нурпеисов.

Показать это наглядно Нурмаганбет Нурпеисов отказался. Все гениальное просто, говорит мужчина. Поэтому чужие глаза здесь будут лишними. Мало ли, вдруг кто решит присвоить себе его технологию. А в том, что она, действительно, работает, можно не сомневаться. Свою снегоплавильную машину изобретатель успешно продемонстрировал еще несколько лет назад вот в этих контейнерах. Ему тогда даже грант выделили. Но дальше дело не пошло.

Наши ученые не согласны с тем, что можно создать такую установку в Казахстане. Существуют всего одно или два предприятия, которые работают с нанотехнологиями в России, потому что это микрочастицы. А ты, говорят, куда-то вообще полез и говоришь о каких-то сказках, - сказал Нурпеисов.

Ни мнения скептиков, ни отказ акимата не остановили Нурмаганбета Нурпеисова. Все эти годы он дорабатывал свою технологию, и сегодня готов презентовать ее на мировом уровне. В освоении Арктики его разработка будет незаменима, уверен изобретатель. Но и здесь, на родине, нашлись те, кто по достоинству оценил труд Нурпеисова. Валерий Василенок готов и профинансировать земляка, и предоставить площадку. Об этом ранее он заявил в своем обращении к акиму города Алтаю Кульгинову на своей странице в Facebook.

Снегоплавильные машины, по его мнению, это оптимальное решение проблемы с осадками в столице.

К примеру, вот здесь мы ставим снегоплавильную машину. Это все наша частная территория. Здесь проходит магистраль, канализация, 600-я труба. То бишь проблем сливать уже расплавленный в воду снег нет. С разрешения акимата мы врезаемся и сливаем, и проблема с утилизацией этой воды решена, - написал Валерий Василенок.

Зимние осадки не будут копиться на полигонах и ждать весны. А значит, угроза подтопления не будет. Да и бюджет можно значительно сэкономить. Валерий Василенок готов взяться за госзаказ. 1 200 тенге за кубометр снега его вполне устроит.

Кстати, по какому тарифу работают снегоуборочные компании столицы, журналистам не рассказывают. Да и захотят ли они делиться снегом? А пока столичный снег плавят вот эти канадские машины. Их на балансе городского акимата всего три.

Мощность данного оборудования составляет 250-400 кубометров в час в зависимости от плотности снега. После того, как мы заполняем бункер, снег растапливается, вода проходит четырехступенчатую очистку. После этого она, чистая вода, сбрасывается в реку, - сообщил заместитель гендиректора ТОО "Астана Тазалык" Медеу Ражанов.

За одну смену, это 7-8 часов, они плавят около двух тысяч кубометров снега. А в сутки на столичные полигоны вывозят около десяти тысяч кубов. Следовательно, разгрузка незначительная. И вопрос о необходимости закупки снегоплавильных машин, может, даже и отечественных, вполне имеет право быть.

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