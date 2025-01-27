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Происшествия

Первая закладка для астанчанина обернулась арестом в Кокшетау

наркотики, закладки, преступность, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 19:23 Фото: Polisia.kz.
Мужчина приехал в Кокшетау из столицы, чтобы заниматься распространением наркотиков. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, мужчина прошел специальное обучение от своих кураторов, но был задержан уже после первой закладки, сообщает Zakon.kz.

Во время обыска оперативники нашли у подозреваемого 34 свертка с запрещенным веществом, предположительно "мефедроном". Точный вес и состав изъятого вещества определит судебно-химическая экспертиза.

"Задержанный проживает в городе Астане, ранее дважды судим за совершение имущественных преступлений. Согласно его показаниям, преступной деятельностью он начал заниматься около месяца назад и даже прошел специальное обучение: кураторы проводили так называемые мастер-классы, рассказывали о том, как прятать наркотики, делать фотоотчеты и не привлекать внимание полиции", – сообщили в МВД РК.
Фото: Polisia.kz.

Несмотря на серьезное обучение, остаться безнаказанным мужчине долго не удалось. 

По факту проводится досудебное расследование. Наркокурьер задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Атырау задержали братьев с более чем 1 килограммом наркотиков.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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